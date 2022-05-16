Кирилл Корнилов: «Дуэт Мельничук – Третьяк видится очень серьезным в плане помощи «Сочи» в борьбе за плей-офф. Максим прибавляет, играет гораздо увереннее»

считает, что вратари способны помочь выйти команде в плей-офф КХЛ.

– Правильно ли будет сказать, что этой весной менеджмент «Сочи» собрал в клубе одну из самых перспективных пар российских вратарей в КХЛ?

– В отличие от прошлого сезона пока для меня нет четкого разграничения, кто – Третьяк или Мельничук – будет основным, а кто бэкапом.

прибавляет, он стал играть гораздо увереннее.

И я делаю ставку на то, что конкуренция внутри команды между Третьяком и Мельничуком будет еще больше заставлять их работать. Работать над собой, над своими сильными сторонами, развиваться.

И эта борьба за место основного вратаря даст возможность прогрессировать всему «Сочи». Потому что не секрет, что такой молодой команде очень нужны сильные и стабильные вратари.

И дуэт Мельничук – Третьяк мне видится очень серьезным в плане помощи команде в борьбе за плей-офф. Надеюсь, что оба вратаря в новом сезоне сделают качественный шаг вперед, – сказал комментатор .