Третьяк о внуке: «Максим котировался на уровне Шестеркина и Сорокина. В них рано поверили, в отличие от Макса»

Владислав Третьяк высказался про своего внука Максима, играющего за «Сочи».
– Максиму, вашему внуку, 25. Чего ему не хватает, чтобы стать топ-вратарем?
– Прежде всего – доверия. Макс – способный, дисциплинированный, трудяга.
Но нужна стабильная игровая практика. А он в КХЛ лишь третий сезон проводит, причем не основным вратарем. Первый номер – то финн, то швед, то еще кто-то.
– Где следующий сезон начнет?
– Там же, в «Сочи». На днях подписал новый контракт. Надеюсь, будет чаще выходить на лед. А то все время у кого-то за спиной.
– Что в этой ситуации делать Максиму?
– Продолжать работать. Он молодчина, не падает духом. Говорю ему: «Терпи! Старайся! На тренировках расслабляться нельзя! Рано или поздно придет твой час – и нужно быть готовым на сто процентов».
– Прекрасный совет.
– Я играл настолько часто, что уже не волновался. Для меня это было как чаю попить. Ты в тонусе, уверен в себе – и на площадке все идет как по маслу.
А Макс вечно на нервах. Месяц сидит на скамейке, затем выпускают – и понимаешь, что у тебя нет права на ошибку. Сыграешь неудачно – тут же зачехлят. Не представляю, как он это выдерживает. Я бы так не смог.
– Неужели?
– Честное слово! Смотрите, месяц тебя мурыжат, потом ставят против сильного соперника – ну и как тут себя проявить?
К тому же Макс играл за «Адмирал» и «Сочи», где защитники, мягко говоря, не самые звездные. Или такой случай. Выходит с московским «Динамо», уступают 1:2, Макса признают лучшим игроком встречи. Но от тренера слышит: «Если бы ты на ноль отстоял – вышел бы и в следующем матче».
– Это кто ж такое заявил?
– Да были специалисты... В юности внук котировался на уровне Шестеркина и Сорокина. Но в них, в отличие от Макса, рано поверили – и вон, оба уже в НХЛ. Так что многое зависит от тренера. Рассчитывает на тебя или нет.
– Логично.
– Вот возглавил «Сочи» в разгар сезона Андрей Назаров. Ему нужно сразу дать результат. Кого поставит в рамку – Третьяка или Хелльберга? Конечно, шведа!
Тот гораздо опытнее, еще и зарплата у него в три раза больше. Да, Макса тоже выпускали, спасибо большое. Но первым номером считался Хелльберг, – заявил президент ФХР.