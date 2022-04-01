Третьяк о внуке: «Максим котировался на уровне Шестеркина и Сорокина. В них рано поверили, в отличие от Макса»

высказался про своего внука Максима, играющего за «Сочи».

– Максиму, вашему внуку, 25. Чего ему не хватает, чтобы стать топ-вратарем?

– Прежде всего – доверия. Макс – способный, дисциплинированный, трудяга.

Но нужна стабильная игровая практика. А он в лишь третий сезон проводит, причем не основным вратарем. Первый номер – то финн, то швед, то еще кто-то.

– Где следующий сезон начнет?

– Там же, в . На днях подписал новый контракт. Надеюсь, будет чаще выходить на лед. А то все время у кого-то за спиной.

– Что в этой ситуации делать Максиму?

– Продолжать работать. Он молодчина, не падает духом. Говорю ему: «Терпи! Старайся! На тренировках расслабляться нельзя! Рано или поздно придет твой час – и нужно быть готовым на сто процентов».

– Прекрасный совет.

– Я играл настолько часто, что уже не волновался. Для меня это было как чаю попить. Ты в тонусе, уверен в себе – и на площадке все идет как по маслу.

А Макс вечно на нервах. Месяц сидит на скамейке, затем выпускают – и понимаешь, что у тебя нет права на ошибку. Сыграешь неудачно – тут же зачехлят. Не представляю, как он это выдерживает. Я бы так не смог.

– Неужели?

– Честное слово! Смотрите, месяц тебя мурыжат, потом ставят против сильного соперника – ну и как тут себя проявить?

К тому же Макс играл за «Адмирал» и «Сочи», где защитники, мягко говоря, не самые звездные. Или такой случай. Выходит с московским «Динамо», уступают 1:2, Макса признают лучшим игроком встречи. Но от тренера слышит: «Если бы ты на ноль отстоял – вышел бы и в следующем матче».

– Это кто ж такое заявил?

– Да были специалисты... В юности внук котировался на уровне Шестеркина и Сорокина. Но в них, в отличие от Макса, рано поверили – и вон, оба уже в НХЛ. Так что многое зависит от тренера. Рассчитывает на тебя или нет.

– Логично.

– Вот возглавил «Сочи» в разгар сезона . Ему нужно сразу дать результат. Кого поставит в рамку – Третьяка или Хелльберга? Конечно, шведа!

Тот гораздо опытнее, еще и зарплата у него в три раза больше. Да, Макса тоже выпускали, спасибо большое. Но первым номером считался Хелльберг, – заявил президент .