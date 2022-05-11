Мельничук получит 40 млн рублей за два года в «Сочи». Шатаут – 400 тысяч рублей, одна пропущенная шайба за игру – 200 тысяч

Стала известна зарплата в .

Южане сообщили о подписании двухлетнего контракта с 23-летним вратарем.

Годовая зарплата голкипера составит 20 миллионов рублей. За два года игрок получит 40 миллионов рублей.

Также Мельничук может получить еще 12 млн рублей бонусами. Каждый матч на ноль оценивается в 400 тысяч рублей (лимит – 2 млн), а каждый матч с одной пропущенной шайбой – в 200 тысяч (лимит – 2 млн).

Если «Сочи» выйдет в плей-офф, а Мельничук покажет процент отраженных бросков выше 92,0%, то игрок получить еще 5 млн рублей.