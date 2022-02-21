Максим Третьяк: «Сочи – уникальный город в России. Можно играть в хоккей на высоком уровне рядом с морем и в окружении гор»

считает, что «Сочи» дал ему большой толчок в карьере.

– Вы несколько дней назад продлили контракт с . Поделитесь эмоциями.

– Очень рад остаться в клубе, который дал мне такой большой толчок в карьере. Приятно играть в Сочи, когда на трибунах много болельщиков, искренне поддерживающих нашу команду.

Для меня новый контракт – это огромный стимул расти, развиваться, приносить пользу команде и выходить на новый уровень в игре.

– Стал ли Сочи для вас таким же родным городом, как и Москва?

– Да. Спасибо клубу и болельщикам, которые меня хорошо приняли. Мне дали шанс, дали толчок в карьере. Очень приятно сейчас жить и играть в Сочи. Уникальный город в России, где можно играть в хоккей на высоком уровне рядом с морем и в окружении гор.

В моей жизни – хоккейной и нехоккейной – очень много событий произошло именно в Сочи, и этот город глубоко проник в мое сердце, став для меня по-настоящему родным.

– Стали ли вы сильнее за этот сезон?

– Да. Стараюсь развиваться и идти вперед. Не скрою: всегда хочется большего. Но что есть, то есть. Я не тот человек, который будет довольствоваться малым. Буду расти, развиваться вместе с тренерским штабом и всей командой. У нас у всех впереди очень много работы. Я оптимист, все будет хорошо, – сказал вратарь «Сочи».