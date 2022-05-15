Михайлис про 1:2 от Франции: «Никчемное удаление Блэкера привело к пропущенной шайбе»

Юрий Михайлис прокомментировал поражение от Франции (1:2) на ЧМ по хоккею 2022.

– Сегодня мы играли более дисциплинированно. Первый период хорошо начали, и хорошие выходы из зоны были у нас, организованные, друг под друга открывались. Скажем так, хорошая атака прошла из своей зоны, увенчалась успехом, забили гол. Контролировали первый период.

Во втором периоде отдали инициативу сопернику, они владели шайбой, где-то мы, наверное, дали слабину. Соперник забил два гола. Пытались в третьем периоде переломить ход встречи. Было много прессинга, но старания не увенчались успехом.

– В конце второго периода удалился.

– Да, ненужное удаление привело к голу. Ребят предупреждали, чтобы терпели. Терпеливо надо играть, дисциплинированно. Никчемное удаление привело к пропущенной шайбе. Игра в целом была силовая, в пределах правил.

– Этот отрезок в конце второго периода стал определяющим?

– Да, это удаление в раздевалку и гол в раздевалку... Конечно, не надо было пропускать, – сказал главный тренер сборной Казахстана.