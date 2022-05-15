Главный тренер сборной Франции по хоккею Бозон: «Если все сложится хорошо, то казахстанцы не будут нашими противниками»

Главный тренер сборной Франции по хоккею Филипп Бозон рассказал о планах своей команды на чемпионат мира-2022 перед игрой с Казахстаном.

— Мы вылетели из элиты, но потом нам дали шанс вернуться. Абсолютно необходимо воспользоваться им и сохранить место в дивизионе — это правда было бы здорово.

— Можем ли мы говорить о вашей личной мести? Вы пережили вылет со своего первого чемпионата мира во главе сборной...

— Нет, я никому не хочу мстить. Я говорю себе, что мы ели свой хлеб больше двух лет. Мы все вместе должны сделать все возможное, чтобы воспользоваться предоставленным нам шансом и сохранить место в элите. Сражаться с лучшими командами в мире полезно. Нужно воспользоваться этим моментом и успешно выступить.

— В вашей группе вы будете бороться за право остаться в элите с Италией и Казахстаном.

— Если мы полагаемся на логику таблицы, то можно так думать. Но я считаю, что наша группа достаточно однородна. Посмотрим, что может произойти. Если все сложится хорошо, то они не будут нашими противниками. Нужно смотреть на ситуацию матч за матчем. Могут быть сюрпризы, поэтому расклады могут меняться.

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