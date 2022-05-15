Киф об очередном вылете «Торонто» в 1-м раунде: «Я чувствую, что мы намного ближе, чем кажется»

Шелдон Киф высказался об очередном вылете «Торонто» в первом раунде.

«Лифс» проиграли «Тампе» (3-4 в серии, 1:2 в седьмом матче).

Клуб выбыл из стартового раунда плей-офф в 6-м сезоне подряд и в 7-й раз за 7 последних кубковых кампаний со своим участием. Последний раз «Торонто» выходил во второй раунд Кубка Стэнли в 2004 году, где проиграл «Филадельфии» (2-4).

«Это поражение больнее, потому что у нас была действительно хорошая команда, которая действительно сильно играла.

Это тяжело. Потому что я чувствую, что мы намного ближе, чем кажется.

У нас есть множество причин для гордости и множество причин, чтобы быть опустошенными и расстроенными», – сказал главный тренер «Торонто».

«Тампа» и «Торонто» выдали шедевр. Их седьмой матч сложно объяснить, но невозможно забыть