Стэмкос о 4-3 с «Торонто»: «Одна из самых сложных серий для «Тампы». У них есть все, чтобы побеждать. Но и у нас тоже»

Стивен Стэмкос назвал сложной для «Тампы» серию первого раунда с «Торонто».
«Лайтнинг» выиграли седьмой матч (2:1) и прошли во второй раунд, завершив серию в свою пользу (4-3).
«Это была одна из самых сложных серий для нас. «Торонто» – отличная команда.
У них есть все необходимое, чтобы побеждать. Но и у нас тоже.
Дойти до конца очень непросто. У нас тоже были проблемы в прошлом, пока мы не смогли преодолеть этот барьер. Иногда проблема оказывается в психологии», – сказал Стэмкос.
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