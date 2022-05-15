Тренер «Тампы» Купер о «Торонто»: «Потрясающая команда. Они выросли как коллектив, их звезды – это звезды»

Тренер «Тампы» рассыпался в комплиментах «Торонто» после победы в серии.

«Лайтнинг» обыграли «Лифс» (4-3, 2:1 в седьмом матче серии) в первом раунде Кубка Стэнли.

«У «Лифс» потрясающая команда. Они уже долго стучатся в эту дверь. Вот почему столько внимания уделяется тому, что они не выигрывают серии. Потому что это действительно хорошая команда.

Я думаю, что они выросли как коллектив. Их звезды – это звезды. У них хорошо выстроена командная игра, а тренер проделал просто адский объем работы», – сказал .

«Тампа» забрала решающий матч серии! «Торонто» уже 18 лет без второго раунда Кубка Стэнли