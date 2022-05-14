Владимир Крикунов: «5 легионеров – полнейший абсурд, можно без них обойтись. В Советском Союзе вообще не было легионеров, плохой чемпионат был?»

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Владимир Крикунов считает, что российский хоккей может обойтись без легионеров.

«Споры относительно количества легионеров в клубах, я считаю, вообще неуместны.

У нас огромное количество своих воспитанников, которым нужно расти. Зачем приглашать посредственных иностранцев, тем самым закрывая путь нашим ребятам?

Пять легионеров – полнейший абсурд, три – тоже, на мой взгляд, много.

Я вообще считаю, что можно обойтись без легионеров, тем более что в большинстве клубов в минувшем сезоне они выглядели порой слабее 19-20-летних своих воспитанников.

Если бы запретили играть легионерам, то не было бы оттока молодежи за океан. А так мы сами себе создаем проблемы – сначала платим огромные деньги легионерам, а затем пытаемся за немалые деньги вернуть наших воспитанников из-за океана.

В Советском Союзе вообще у нас не было легионеров. И что? Разве у нас был плохой чемпионат?

А в нынешней ситуации, когда нам объявляют санкции, отзывают игроков из наших клубов, какой смысл их приглашать, тратить деньги на трансферы, огромные зарплаты? Нет в этом никакого смысла!

Вспомните, был период, что ввели запрет на вратарей-иностранцев в нашем чемпионате и появились новые молодые ребята. Смотрите, сколько их сейчас в НХЛ, причем все они на лидирующих позициях», – сказал заслуженный тренер России.

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