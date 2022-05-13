Кожевников о КХЛ: «3 легионера – оптимально. Они должны быть лидерами, как великий Ягр в «Авангарде»

Александр Кожевников объяснил свое видение ситуации с иностранными игроками в КХЛ.

«У нас огромная страна, большое количество созданных академий, школ. Самое главное – давать дорогу своим воспитанникам.

Легионеры должны быть лидерами, каким был в свое время в великий чех .

Лишь бы кого, как делают многие клубы, приглашать нецелесообразно. Причем это касается не только игроков, но и тренеров. Так что три легионера – оптимальное решение.

Лучше давать дорогу в большой хоккей россиянам, давать возможность им заработать, чем кормить иностранцев. Они к нам приезжают и, имея хорошие контракты, просто отдыхают. Многим безразлична судьба клуба, им главное получить свои деньги.

Не раз уже было, когда они приезжают к себе на родину и начинают рассказывать какие-то небылицы про Россию, про российский хоккей. Вот от таких надо держаться подальше», – сказал двукратный олимпийский чемпион.