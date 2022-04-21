Крикунов об уменьшении лимита: «Уровень легионера должен быть не ниже, чем россиянина. По некоторым командам так нельзя сказать»

высказался о возможном сокращении лимита на легионеров в .

«Какое-то время назад вопрос о сокращении легионеров довольно живо обсуждался. Помните, был момент в начале 2000-х, когда легионеров-вратарей было такое количество, что возникли определенные сложности при формировании сборной России? Слава богу, перспективных вратарей-россиян в нашей стране сейчас достаточно.

А вот полевых игроков из других стран стало очень много. Да, легионер легионеру рознь, и когда приезжают опытные ребята, у которых можно чему-то поучиться, для молодежи это, бесспорно, огромный плюс. А когда к нам едут посредственные легионеры… Какой в них смысл?

Россиянин будет биться за контракт, а иностранцам порой все равно. Тем более в нынешней ситуации, когда многие в плей-офф-2022 просто отбывали номер. Уровень игры легионера должен быть не ниже, чем у россиянина. По некоторым командам так никак нельзя сказать.

Сокращение легионеров позволит быстрее набираться опыта молодым ребятам благодаря игре в КХЛ. В нашей стране огромное количество катков, школ, хоккеистов. И я уверен, что это количество перерастет в качество!» – сказал бывший главный тренер сборной России.

Алексей Дементьев: «Приезжающие в КХЛ иностранцы не лучше молодых россиян, которые есть в системе каждой команды»