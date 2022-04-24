Мильштейн о легионерах: «В КХЛ надо менять правила. Так вы будете работать на свой хоккей, а не наигрывать сборную Финляндии»

высказался о лимите на легионеров в КХЛ.

Ранее стало известно, что ФХР предложила Минспорту уменьшить лимит с пяти до трех игроков.

– Трудно понять, почему в не хотят активно растить своих российских звезд, а гоняются за второсортными иностранцами.

Надо менять правила. Так вы будете работать на свой хоккей. А не наигрывать ту же сборную Финляндии, которая побеждает вас в финале Олимпиады.

– Какой лимит на легионеров существует за океаном?

– Канадская лига юниоров – не больше двух иностранцев на клуб. А в американской лиге – не больше четырех, но канадцы в этом лимите тоже считаются иностранцами.

– Я бы еще ввел запрет на иностранных вратарей в КХЛ, а также на иностранных тренеров. Исключения – лишь для обладателей Кубка Стэнли.

– Предложение по вратарям выглядит логично. Вспомните, как один парень очень долго сидел в за спиной сначала Микко Коскинена, а потом Магнуса Хелльберга. Теперь посмотрите, где эти вратари и как этот парень стал новым королем Нью-Йорка.

Разве это не проблема? Вот когда Андрею Василевскому уже в 18 лет дали играть за «Салават Юлаев», он вырос в дважды обладателя Кубка Стэнли и лучшего вратаря мира. Стал большой звездой для сборной России. Разве это плохо для вас? Подумайте об этом! – сказал хоккейный агент.