Мартемьянов о Липоне: «Какая трусость? Он зверь! Абсолютно командный игрок»

поделился мнением о Джей Си Липоне.

– В «Сибирь» незадолго до дедлайна перешел Джей Си Липон, которого в «Сочи» обвиняли в трусости. Вы какие-то такие моменты у него заметили?

– Да вы что? Какая трусость? Он зверь! Джей Си даже извинялся передо мной, когда сцепился с кем-то в игре с «Ак Барсом». Он подошел и написал мне в онлайн-переводчике на телефоне: «Тренер, извини, у меня была драка, и теперь меня могут дисквалифицировать». Я ему сказал, что он молодец и заступился за команду.

Вообще никаких вопросов! Не знаю, кто дал ему такую характеристику – это точно не так. Липон – абсолютно командный игрок. Да, он не мастерюга, а работяга. Он может и под кожу залезть, и в силовую пойти, и бросить достаточно хлестко, – сказал главный тренер .