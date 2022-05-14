Шестеркин – 5-й вратарь в истории «Рейнджерс», сделавший передачу в плей-офф

Вратарь Игорь Шестеркин сделал передачу в матче с «Питтсбургом» (5:3, 3-3 в серии).

Голкипер «Рейнджерс» отличился на 34-й минуте игры.

Россиянин сделал передачу через всю площадку под чужую синюю линию, после чего «Рейнджерс» вышли вперед – 3:2.

Шестеркин стал пятым вратарем в истории клуба, сделавшим передачу в матче плей-офф.

Ранее это удалось (2014 год), (1997 год), Бобу Фрезе (1989 год) и (две передачи в плей-офф-1986).

Шестеркин вытащил «Рейнджерс» в седьмой матч. Он был очень внимателен в своих воротах и создал гол в чужие