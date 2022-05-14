Шестеркин о гостевых матчах в плей-офф: «Очень сложно. Пытаюсь сосредоточиться и сохранять концентрацию»

Игорь Шестеркин рассказал о сложностях в выездных матчах плей-офф.
«Рейнджерс» обыграли «Питтсбург» в гостях в шестом матче серии первого раунда Кубка Стэнли (5:3, 3-3).
Об играх на выезде в плей-офф
«Это очень сложно. Я пытаюсь сосредоточиться и сохранять концентрацию».
О результативной передаче в шестом матче
«Я это тренирую».
О сложностях по ходу серии
«Когда игра заканчивается, ты просто пытаешься о ней забыть. Неважно, выиграл ты или проиграл. В серии нужно выиграть 4 матча. Меня два раза меняли, это неважно. Тренер верит в меня. Я хотел бы поблагодарить его. Просто пытаюсь найти свою игру.
Я знал, что нам нужно вернуться в Нью-Йорк на седьмую игру. И пытался все время сосредоточиться на шайбе», – сказал вратарь.
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