Егор Шастин уволен из академии «Авангарда» (Алексей Шевченко)

Егор Шастин уволен из академии «Авангарда».

Об этом сообщил журналист .

«Авангард» хоть и выпустил заявление о расследовании, но все уже решено – Егор Шастин уволен», – написал Шевченко.

Ранее появились ролики, на которых экс-нападающий «Авангарда», «Сибири», «Нефтехимика» и «Торпедо» Шастин, находясь в нетрезвом состоянии, оскорбляет игроков академии, используя ненормативную лексику, и заявляет, что сделает так, что они не попадут в состав команды.

объявил, что Шастин отстранен от тренерской деятельности в академии.