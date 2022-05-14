Егор Шастин уволен из академии «Авангарда» (Алексей Шевченко)

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Егор Шастин уволен из академии «Авангарда».

Об этом сообщил журналист Алексей Шевченко.

«Авангард» хоть и выпустил заявление о расследовании, но все уже решено – Егор Шастин уволен», – написал Шевченко.

Ранее появились ролики, на которых экс-нападающий «Авангарда», «Сибири», «Нефтехимика» и «Торпедо» Шастин, находясь в нетрезвом состоянии, оскорбляет игроков академии, используя ненормативную лексику, и заявляет, что сделает так, что они не попадут в состав команды.

«Авангард» объявил, что Шастин отстранен от тренерской деятельности в академии.

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