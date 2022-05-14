Генменеджер «Авангарда»: «Удивился словам Семенова. Ему был предложен двухлетний контракт»

Алексей Волков прокомментировал слова экс-форварда «Авангарда» .

27-летний игрок, перейдя в , заявил, что не получал предложений от омского клуба.

«Я очень удивился словам Семенова. В прошлом году после завоевания Кубка Гагарина ему был предложен двухлетний контракт, мы полагали, что он захочет переехать в Омск вместе с командой. Тогда он выбрал путь , это для нас стало сюрпризом.

В том году мы мониторили его дела в , не все шло гладко, и нам больших усилий стоило вернуть его обратно. Ему уже тогда был предложен контракт на 2 года с очень достойной оплатой, но Кирилл ответил, что ему хочется доиграть сезон и посмотреть на ситуацию с рынком.

Знаю, что у Кирилла есть проблемы семейного характера, с возвращением в Омск он не торопился. Он выбрал другой путь, мы желаем ему удачи, но его высказывания не совсем понятны ни мне, ни омским болельщикам», – сказал генеральный менеджер .