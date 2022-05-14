Егор Шастин в нетрезвом состоянии оскорблял игроков академии «Авангарда». Клуб отстранил тренера от работы

Егор Шастин отстранен от работы в академии .

Клуб опубликовал официальное заявление касательно видео с тренером.

Ранее появились ролики, на которых экс-нападающий «Авангарда», «Сибири», «Нефтехимика» и «Торпедо» Шастин, находясь в нетрезвом состоянии, оскорбляет игроков академии, используя ненормативную лексику, и заявляет, что сделает так, что они не попадут в состав команды.

«В связи с видеоматериалами, появившимися сегодня в сети интернет, в хоккейной академии «Авангард» начато внутреннее расследование, на время которого Егор Шастин отстранен от тренерской деятельности в академии.

По итогам расследования будет принято решение, о чем мы сообщим дополнительно», – говорится в сообщении клуба .