Депутат Свищев об Овечкине: «Если бы политики не победили спорт, Россия участвовала бы в ЧМ по хоккею 2022. Он мог бы присоединиться к сборной»

Теги Сборная России по хоккею Вашингтон Кубок Стэнли Александр Овечкин НХЛ ЧМ по хоккею Дмитрий Свищев Политика Спорт-Экспресс Хоккей

Дмитрий Свищев высказался о вылете Александра Овечкина из плей-офф НХЛ.

«Вашингтон» уступил «Флориде» (2-4) в первом раунде.

«Я читал интервью Александра после заключительного матча. Конечно, он очень расстроен. Александр – лидер команды, хотел вывести ее вперед.

Если бы политические деятели не победили спорт, Россия сейчас участвовала бы на чемпионате мира. Овечкин мог бы присоединиться к сборной и помочь нам на этом турнире.

Овечкин – это бренд, который притягивает внимание и который может сплотить нашу национальную команду. К сожалению, спорт стал мощнейшим инструментом политических заказов», – сказал председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту.

Овечкин снова вылетел в первом раунде. Три матча подряд «Вашингтон» имел все шансы на победу, но проигрывал

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные