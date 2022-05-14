Депутат Свищев об Овечкине: «Если бы политики не победили спорт, Россия участвовала бы в ЧМ по хоккею 2022. Он мог бы присоединиться к сборной»

высказался о вылете из плей-офф .

«Вашингтон» уступил «Флориде» (2-4) в первом раунде.

«Я читал интервью Александра после заключительного матча. Конечно, он очень расстроен. Александр – лидер команды, хотел вывести ее вперед.

Если бы политические деятели не победили спорт, Россия сейчас участвовала бы на чемпионате мира. Овечкин мог бы присоединиться к сборной и помочь нам на этом турнире.

Овечкин – это бренд, который притягивает внимание и который может сплотить нашу национальную команду. К сожалению, спорт стал мощнейшим инструментом политических заказов», – сказал председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту.

Овечкин снова вылетел в первом раунде. Три матча подряд «Вашингтон» имел все шансы на победу, но проигрывал