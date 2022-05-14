Губерниев о вылете Овечкина: «Я совсем не удивлен. У Александра была травма, и в плей-офф он не так ярко играет»

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Дмитрий Губерниев не удивился вылету Александра Овечкина из плей-офф НХЛ

«Вашингтон» уступил «Флориде» (2-4) и в 4-й раз подряд завершили выступление в Кубке Стэнли на стадии первого раунда. 

«Мы часто видим, что команда в регулярке одна, а в плей-офф совсем другая. У Александра еще была травма. И Саша не так ярко играет, в отличие от регулярного чемпионата. Плей-офф – отдельная история.

Я совсем не удивлен. Честно говоря, я больше переживаю за «Питтсбург», а не «Вашингтон», – сказал комментатор. 

Овечкин снова вылетел в первом раунде. Три матча подряд «Вашингтон» имел все шансы на победу, но проигрывал

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