Овечкин о поражении от «Флориды»: «Хреновая ситуация. Все время упускали преимущество, ответственность лежит на всех»

Теги Вашингтон Флорида Кубок Стэнли Александр Овечкин НХЛ Ларс Никлас Бэкстрем Ти Джей Оши Джон Карлсон контент Хоккей

Александр Овечкин назвал поражение от «Флориды» хреновой ситуацией. 

«Вашингтон» проиграл «Пантерс» в первом раунде Кубка Стэнли (2-4, 3:4 ОТ в шестом матче). 

«Вы видели, как мы играли против лучшей команды регулярного чемпионата. Почти в каждой игре имели преимущество. Вырывались вперед и все время упускали его. 

Ответственность за это лежит на всех нас. На мне, Бэкстреме, Оши, Карлсоне, на всех. Такая вот хреновая ситуация.

Ошибки были у всех, не хочется обвинять кого-то одного. Это команда. Все 20 парней должны быть более ответственными», – сказал капитан «столичных». 

Овечкин снова вылетел в первом раунде. Три матча подряд «Вашингтон» имел все шансы на победу, но проигрывал

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