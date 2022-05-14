Овечкин о поражении от «Флориды»: «Хреновая ситуация. Все время упускали преимущество, ответственность лежит на всех»

назвал поражение от «Флориды» хреновой ситуацией.

проиграл «Пантерс» в первом раунде Кубка Стэнли (2-4, 3:4 ОТ в шестом матче).

«Вы видели, как мы играли против лучшей команды регулярного чемпионата. Почти в каждой игре имели преимущество. Вырывались вперед и все время упускали его.

Ответственность за это лежит на всех нас. На мне, Бэкстреме, Оши, Карлсоне, на всех. Такая вот хреновая ситуация.

Ошибки были у всех, не хочется обвинять кого-то одного. Это команда. Все 20 парней должны быть более ответственными», – сказал капитан «столичных».

Овечкин снова вылетел в первом раунде. Три матча подряд «Вашингтон» имел все шансы на победу, но проигрывал