Фетисов о вылете Овечкина: «Разочарование есть, но сезон не прошел зря. Забил 50 шайб, приближается к рекорду Гретцки»

считает, что провел хороший сезон.

Сегодня «Вашингтон» завершил выступление в плей-офф , проиграв «Флориде» (2-4) в первом раунде.

«Это неприятно, но у Александра сезон получился. Уверен, у опытные менеджеры, которые придумают, как решить проблему. В следующем сезоне команда выступит лучше. Так что у Овечкина еще будут шансы выиграть .

Тем он и прекрасен, что его может выиграть почти любая команда. Четырехлетняя серия вылетов в первом раунде – хороший плацдарм для закладывания успеха на будущее.

Сашу поздравляю с очередным успешным сезоном. Понятно, что плей-офф – определяющая стадия, но сезон классный. 50 шайб забил, приближается к рекорду Гретцки (780 шайб против 894 в регулярных чемпионатах – прим. Sports.ru).

Разочарование есть, но сезон не прошел зря», – сказал двукратный олимпийский чемпион.

Овечкин снова вылетел в первом раунде. Три матча подряд «Вашингтон» имел все шансы на победу, но проигрывал