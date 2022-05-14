Фетисов о вылете Овечкина: «Разочарование есть, но сезон не прошел зря. Забил 50 шайб, приближается к рекорду Гретцки»

Теги Вашингтон Кубок Стэнли Вячеслав Фетисов Александр Овечкин Уэйн Гретцки НХЛ Чемпионат.com Хоккей

Вячеслав Фетисов считает, что Александр Овечкин провел хороший сезон. 

Сегодня «Вашингтон» завершил выступление в плей-офф НХЛ, проиграв «Флориде» (2-4) в первом раунде. 

«Это неприятно, но у Александра сезон получился. Уверен, у «Вашингтона» опытные менеджеры, которые придумают, как решить проблему. В следующем сезоне команда выступит лучше. Так что у Овечкина еще будут шансы выиграть Кубок Стэнли.

Тем он и прекрасен, что его может выиграть почти любая команда. Четырехлетняя серия вылетов в первом раунде – хороший плацдарм для закладывания успеха на будущее.

Сашу поздравляю с очередным успешным сезоном. Понятно, что плей-офф – определяющая стадия, но сезон классный. 50 шайб забил, приближается к рекорду Гретцки (780 шайб против 894 в регулярных чемпионатах – прим. Sports.ru).

Разочарование есть, но сезон не прошел зря», – сказал двукратный олимпийский чемпион. 

Овечкин снова вылетел в первом раунде. Три матча подряд «Вашингтон» имел все шансы на победу, но проигрывал

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