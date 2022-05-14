Кожевников о вылете Овечкина: «Вашингтон» стареет, но ничего страшного. У Саши будут шансы выиграть еще один Кубок Стэнли»

считает, что у будет шанс выиграть Кубок Стэнли.

«Вашингтон» вылетел из плей-офф в первом раунде, уступив «Флориде» (2-4, 3:4 ОТ в шестом матче).

«Конечно, Овечкин расстроен, но он уже выигрывал . Многое меняется, команда стареет. Ничего страшного.

неплохо играл в этом году, Саша нас порадовал. У него будут шансы выиграть еще один Кубок, без сомнений», – сказал двукратный олимпийский чемпион.

Овечкин снова вылетел в первом раунде. Три матча подряд «Вашингтон» имел все шансы на победу, но проигрывал