Кожевников о вылете Овечкина: «Вашингтон» стареет, но ничего страшного. У Саши будут шансы выиграть еще один Кубок Стэнли»

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Александр Кожевников считает, что у Александра Овечкина будет шанс выиграть Кубок Стэнли.

«Вашингтон» вылетел из плей-офф НХЛ в первом раунде, уступив «Флориде» (2-4, 3:4 ОТ в шестом матче). 

«Конечно, Овечкин расстроен, но он уже выигрывал Кубок Стэнли. Многое меняется, команда стареет. Ничего страшного.

«Вашингтон» неплохо играл в этом году, Саша нас порадовал. У него будут шансы выиграть еще один Кубок, без сомнений», – сказал двукратный олимпийский чемпион. 

Овечкин снова вылетел в первом раунде. Три матча подряд «Вашингтон» имел все шансы на победу, но проигрывал

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