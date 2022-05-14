Зарипов хочет подписать с «Ак Барсом» контракт на год и 20 млн рублей («Бизнес Online»)

хочет подписать с контракт на год и 20 млн рублей.

Как сообщает «Бизнес Online», 41-летний нападающий планирует продолжить карьеру.

Сейчас игрок и казанский клуб ведут переговоры, которые находятся на финальной стадии.

Ожидается, что Зарипов продлит контракт с «Ак Барсом» на один год. При этом ветеран не готов идти на финансовые уступки по новому соглашению.

Пятикратный обладатель Кубка Гагарина хочет получать столько же, сколько в прошлом сезоне (20 миллионов рублей).

Утверждается, что Зарипов не готов получать минимальную ставку по примеру Александра Попова из ЦСКА (3 млн за минувший сезон, не считая бонусов).