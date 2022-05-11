Еременко, Зарипов и Попов – номинанты на приз «За верность хоккею».

КХЛ представила номинантов на приз «За верность хоккею» имени Сергея Гимаева по итогам сезона-2021/22.

Ими стали вратарь Александр Еременко («Динамо»), форварды ( ) и Александр Попов (ЦСКА).

Обладатель приза определяется решением лиги. Лауреатом становится лучший играющий ветеран-наставник, который внес весомый вклад в успехи своей команды.

42-летний Еременко в минувшем сезоне одержал 251-ю победу в составе и побил клубный рекорд Владимира Мышкина. В плей-офф он помог команде обыграть «Северсталь» в серии первого раунда. По окончании чемпионата трехкратный обладатель Кубка Гагарина объявил о завершении карьеры.

Регулярный чемпионат: 15 матчей, 9 побед, коэффициент надежности 2,06, 92,0% отраженных бросков, 1 матч на ноль. Плей-офф: 9 матчей, 4 победы, коэффициент надежности 2,44, 89,9% отраженных бросков

41-летний Зарипов забросил свою 430-ю шайбу в чемпионатах страны и вышел на чистое второе место в списке лучших снайперов отечественного хоккея, обойдя Бориса Михайлова. Также стал первым хоккеистом, который провел 1300-й матч в отечественных чемпионатах.

Регулярный чемпионат: 24 матча, 11 (4+7) очков, «+4». Плей-офф: 3 матча, 1 (0+1) очко, «-2».

41-летний Попов стал обладателем Кубка Гагарина в составе , а также был признан самым ценным игроком розыгрыша.

Регулярный чемпионат: 28 матчей, 10 (4+6) очков, «+6». Плей-офф: 19 матчей, 9 (5+4) очков, «+6».

Церемония закрытия сезона состоится 19 мая 2022 года.