Жена Зарипова ответила болельщику: «Ничего, что Квартальнов не давал Данису играть? На нем держится часть истории «Ак Барса»

Жена Даниса Зарипова заявила, что экс-тренер не давал Данису играть.

Альбина Ахметова ответила одному из болельщиков на претензии в адрес игрока.

«Ты ему можешь лично сказать, что он пустослов? Ничего, что состав, который сейчас, выдвинул он? Ничего, что Квартальнов не давал ему играть?

Ты, по-моему, немного перепутал, о ком пишешь. Это заслуженный игрок, на котором держится часть истории всего клуба.

То, что тренера он выдвинул – не знаешь, и догадки свои выдвигаешь.

Скажи себе подобным, что его играть не ставил Квартальнов, а он с удовольствием сидел на скамейке!» – написала Альбина болельщику.

Нападающий сыграл 24 матча в прошедшем регулярном чемпионате и набрал 11 (4+7) очков. В 3 играх плей-офф отметился 1 (0+1) баллом.