Данис Зарипов: «Попов заслуживает приз «За верность хоккею». Уверен, что обладателем буду не я»

Данис Зарипов считает, что Александр Попов заслужил получить приз «За верность хоккею».

представила номинантов на приз «За верность хоккею» имени Сергея Гимаева по итогам сезона-2021/22.

Ими стали вратарь Александр Еременко, форварды и .

«Уверен, что обладателем буду не я. По моему мнению, Александр Попов больше заслуживает это звание», – сказал нападающий «Ак Барса».

41-летний Попов стал обладателем Кубка Гагарина в составе , а также был признан самым ценным игроком розыгрыша.