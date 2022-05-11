Данис Зарипов: «Попов заслуживает приз «За верность хоккею». Уверен, что обладателем буду не я»

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Данис Зарипов считает, что Александр Попов заслужил получить приз «За верность хоккею».

КХЛ представила номинантов на приз «За верность хоккею» имени Сергея Гимаева по итогам сезона-2021/22. 

Ими стали вратарь Александр Еременко, форварды Данис Зарипов и Александр Попов

«Уверен, что обладателем буду не я. По моему мнению, Александр Попов больше заслуживает это звание», – сказал нападающий «Ак Барса».

41-летний Попов стал обладателем Кубка Гагарина в составе ЦСКА, а также был признан самым ценным игроком розыгрыша. 

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