Заместитель премьер-министра Беларуси: «Ограничение белорусских и российских спортсменов выходит за рамки всех международно-правовых и этических норм»

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Заместитель премьер-министра Беларуси высказался об отстранении спортсменов от турниров.

«Мы активно развиваем сотрудничество по направлениям социально-гуманитарного блока.

Примерно месяц назад состоялась совместная коллегия министерств спорта наших стран, где подробно обсуждались аспекты, связанные с санкционным давлением, ограничением белорусских и российских спортсменов, которое уже выходит за рамки всех не только международно-правовых, но и этических норм.

Мы условились, что должны обеспечить качественный соревновательный процесс спортсменам между Беларусью и Россией, также мы открыты и для других стран, которые дружественно к нам относятся», – сказал Игорь Петришенко на встрече с государственным секретарем Союзного государства Дмитрием Мезенцевым.

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