ФХР утвердила план турниров с участием сборных России и Беларуси 

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ФХР утвердила новый календарный план турниров с участием сборных России.

1 и 2 мая состоятся товарищеские матчи между сборными России и Беларуси в Туле.

Далее в Санкт-Петербурге пройдет традиционный хоккейный турнир. В соревновании примут участие национальная и молодежная сборные России, а также команда Беларуси.

Кроме того, молодежная сборная России выступит на Кубке Черного моря, который пройдет с 24 по 31 мая на территории Образовательного центра «Сириус». Помимо двух составов российской молодежки в турнире примут участие юниорская сборная России U18 и молодежная сборная Беларуси.

ОЦ «Сириус» также станет местом проведения турниров «Кубок Сириуса» в возрастных группах U17 и U16. В состав участников, помимо юниорских сборных России и сборных Федеральных округов, войдут юниорские сборные Беларуси.

«Кубок Сириуса U16» пройдет с 17 по 24 июня, «Кубок Сириуса U17» – с 17 по 24 июля.

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