Майоров о ЧМ и Евротуре: «Во всех областях лозунг: «Россия плохая, ее надо наказать. А еще лучше – уничтожить и разделить». Хамское отношение»

Борис Майоров высказался об отстранении России от ЧМ-2022 и других международных турниров.

– Матчи против нашей команды неизменно были одним из главных вызовов для других сборных. Согласны?

– Разумеется. Мне вообще интересно – довольна ли ИИХФ таким решением или сожалеет уже о нем? Хотя судя по тому, что происходит на Западе, о сожалении речь не идет. Во всех областях, включая спорт, один и тот же лозунг: «Россия плохая, ее надо наказать. А еще лучше – уничтожить и потом разделить».

Но для международного хоккея отсутствие нашей команды на чемпионате мира – очень серьезная потеря. И еще неизвестно, как все дальше сложится. Ведь даже от участия в Евротуре нас отстранили на два года. Хамское отношение и к нашей стране, и к нашей сборной.

– Между тем именно Россия обычно привозила на чемпионаты большое количество звезд НХЛ и этим повышала его статус.

– Это тоже верно. Причем в нашей сборной ставка на заокеанских игроков далеко не всегда оправдывалась. Но для турнира в целом это было очень полезно. Ведь известные имена являются дополнительным притяжением зрителей на трибуны. Да и специалистам это интересно, – сказал двукратный олимпийский чемпион.