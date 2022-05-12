Майк Салливан: «Малкин – талант поколения, он действительно способный парень»

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Майк Салливан считает Евгения Малкина талантом поколения.

Главный тренер «Питтсбурга» оценил игру форварда в матче плей-офф с «Рейнджерс» (3:5, 3-2 в серии). Малкин сделал две голевые передачи.

Напомним, нападающий клуба Сидни Кросби получил травму в этом матче.

«Джино – талант поколения, он действительно способный парень. Я думаю, что он провел хороший матч.

Мы чувствуем, что у нас есть глубина на этой позиции, и у нас есть все, что нужно, чтобы победить, независимо от того, кто находится в составе.

Джино – важный для нас парень. Эта комбинация – Сид и Джино – была одной из лучших в лиге на протяжении 15 с лишним лет.

Когда один из них выбывает, другой делает шаг вперед. В зависимости от того, что произойдет в будущем, я уверен, что Джино покажет все, на что он способен», – сказал Салливан. 

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