Майк Салливан: «Шестеркина нелегко обыграть. Мы должны пытаться усложнить ему игру»

высказался об игре против вратаря .

Ожидается, что голкипер будет защищать ворота «Рейнджерс» в четвертом матче серии с «Питтсбургом». Игра пройдет 10 мая.

Напомним, российский вратарь был заменен после первого периода третьего матча серии первого раунда Кубка Стэнли (4:7, 1-2). Он отразил 11 бросков из 15.

«Его нелегко обыграть. Я думаю, что до сих пор наши ребята проделывали очень хорошую работу, пытаясь создать трафик перед воротами и затруднить обзор для Шестеркина.

Мы должны продолжать это делать, пытаться усложнить ему игру», – сказал главный тренер «Питтсбурга».

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