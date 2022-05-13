Мэттьюс о 7-й игре с «Тампой»: «Пан или пропал. «Торонто» надо биться все 60 минут – или больше»

Нападающий «Торонто» не думает о неудачной статистике клуба в плей-офф .

С 2016 года, когда американец начал выступать в лиге, его команда имеет статистику 0-8 в играх Кубка Стэнли, победа в которых позволила бы выйти в следующий раунд.

15 мая «Торонто» проведет седьмой матч серии против «Тампы».

«Что было, то в прошлом. Те результаты уже не изменишь, важна следующая игра, надо выйти на нее сосредоточенными, обращать внимание на мелочи и биться все 60 минут – или больше, если понадобится. Мы должны собрать волю в кулак и пойти за победой.

У нас отличная возможность победить дома в седьмом матче, когда уже пан или пропал. Мы должны быть рады такой возможности», – сказал Мэттьюс.

Пойнт о 3-3 в серии с «Торонто»: «Тампа» купила себе еще один шанс продолжить сезон. Они хорошо играют дома, сосредоточимся на старте»