Мэттьюс – 1-й за 15 лет обладатель «Морис Ришар Трофи», стартовавший в плей-офф с дубля

Остон Мэттьюс – 1-й за 15 лет обладатель «Ришара», стартовавший в плей-офф с дубля.
Форвард «Торонто» забросил две шайбы в первом матче серии первого раунда Кубка Стэнли с «Тампой» (5:0).
Мэттьюс стал первым обладателем приза «Морис Ришар Трофи» (лучшему снайперу регулярного сезона НХЛ, 60 шайб в 73 играх), сделавшим дубль в первом матче в плей-офф в том же году.
В прошлый раз это удалось Винсенту Лекавалье в 2007 году.
Хет-трик в первом матче в плей-офф в статусе лидера регулярки по голам в последний раз делал Уэйн Гретцки в 1983 году («Морис Ришар Трофи» тогда не вручался).