Мэттьюс – 1-й за 15 лет обладатель «Морис Ришар Трофи», стартовавший в плей-офф с дубля

– 1-й за 15 лет обладатель «Ришара», стартовавший в плей-офф с дубля.

Форвард забросил две шайбы в первом матче серии первого раунда Кубка Стэнли с «Тампой» (5:0).

Мэттьюс стал первым обладателем приза «Морис Ришар Трофи» (лучшему снайперу регулярного сезона НХЛ, 60 шайб в 73 играх), сделавшим дубль в первом матче в плей-офф в том же году.

В прошлый раз это удалось в 2007 году.

Хет-трик в первом матче в плей-офф в статусе лидера регулярки по голам в последний раз делал в 1983 году («Морис Ришар Трофи» тогда не вручался).