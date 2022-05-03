Мэттьюс – 1-й за 15 лет обладатель «Морис Ришар Трофи», стартовавший в плей-офф с дубля

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Остон Мэттьюс – 1-й за 15 лет обладатель «Ришара», стартовавший в плей-офф с дубля.

Форвард «Торонто» забросил две шайбы в первом матче серии первого раунда Кубка Стэнли с «Тампой» (5:0). 

Мэттьюс стал первым обладателем приза «Морис Ришар Трофи» (лучшему снайперу регулярного сезона НХЛ, 60 шайб в 73 играх), сделавшим дубль в первом матче в плей-офф в том же году.

В прошлый раз это удалось Винсенту Лекавалье в 2007 году.

Хет-трик в первом матче в плей-офф в статусе лидера регулярки по голам в последний раз делал Уэйн Гретцки в 1983 году («Морис Ришар Трофи» тогда не вручался). 

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