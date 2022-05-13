Пойнт о 3-3 в серии с «Торонто»: «Тампа» купила себе еще один шанс продолжить сезон. Они хорошо играют дома, сосредоточимся на старте»

поделился ожиданиями от седьмого матча против «Торонто».

Форвард забросил победную шайбу в овертайме шестого матча серии первого раунда Кубка Стэнли (4:3 ОТ, 3-3).

«Все, что мы сделали, – купили себе еще один шанс продолжить сезон. Болельщики на их арене зажигают. очень хорошо играет дома.

Мы хотим сосредоточиться на хорошем старте. А дальше посмотрим, что получится», – сказал Пойнт.

«Тампа» с боем перевела серию в седьмой матч: гол Кучерова затащил ее в овертайм, а там решил Пойнт