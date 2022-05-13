Кучеров вышел на 4-е место по голам в Кубке Стэнли среди россиян (46), опередив Ковалева

вышел на 4-е место по голам в Кубке Стэнли среди россиян (46).

Форвард забросил в шестом матче серии первого раунда Кубка Стэнли против «Торонто» (4:3 ОТ, 3-3).

На его счету стало 46 шайб в 119 матчах. Он вышел на единоличное 4-е место в истории среди россиян, опередив Алексея Ковалева (45 голов в 123 играх).

Выше идут («Вашингтон», 72 в 146), («Питтсбург», 66 в 175), (52 в 183).

«Тампа» с боем перевела серию в седьмой матч: гол Кучерова затащил ее в овертайм, а там решил Пойнт