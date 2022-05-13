Кучеров вышел на 4-е место по голам в Кубке Стэнли среди россиян (46), опередив Ковалева

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Никита Кучеров вышел на 4-е место по голам в Кубке Стэнли среди россиян (46).

Форвард «Тампы» забросил в шестом матче серии первого раунда Кубка Стэнли против «Торонто» (4:3 ОТ, 3-3). 

На его счету стало 46 шайб в 119 матчах. Он вышел на единоличное 4-е место в истории среди россиян, опередив Алексея Ковалева (45 голов в 123 играх).

Выше идут Александр Овечкин («Вашингтон», 72 в 146), Евгений Малкин («Питтсбург», 66 в 175), Сергей Федоров (52 в 183). 

«Тампа» с боем перевела серию в седьмой матч: гол Кучерова затащил ее в овертайм, а там решил Пойнт

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