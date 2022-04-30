108 очков Капризова – в топ-10 лучших российских сезонов в НХЛ. Он закрепил за собой рекорды «Миннесоты»

108 очков – в топ-10 лучших российских сезонов в истории .

Россиянин завершил регулярный чемпионат НХЛ, набрав 108 (47+61) баллов в 81 матче. Форвард закрепил за собой рекорды «Миннесоты» по голам, очкам и передачам за сезон.

В российской истории НХЛ его результат вошел в топ-10 в истории.

Больше очков набирали 6 игроков, а случаев таких было 9.

Это Никита Кучеров (128, «Тампа», 2018/19), Александр Могильный (127, «Баффало», 1992/93), (120, «Детройт», 1993/94), (113, «Питтсбург», 2008/09; 109, 2011/12), (112, «Вашингтон», 2007/08; 110, 2008/09; 109, 2009/10), Павел Буре (110, «Ванкувер», 1992/93).

Отметим, что 108-й балл позволил Капризову опередить вторые лучшие сезоны Могильного (107, «Ванкувер», 1995/96), Буре (107, «Ванкувер», 1993/94) и Федорова (107, «Детройт», 1995/96).

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