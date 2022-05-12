Труба не будет дисквалифицирован за силовой прием против Кросби

Защитник «Рейнджерс» избежит дисквалификации за удар Сидни Кросби.
Департамент безопасности игроков НХЛ не будет дополнительно рассматривать инцидент, который произошел по ходу пятого матча серии между «Рейнджерс» и «Питтсбургом» (5:3).
В середине второго периода Кросби попал под силовой прием Джейка Трубы, поднялся со льда и отправился на скамейку.
Канадец провел на площадке еще две смены, прежде чем окончательно покинуть игру из-за травмы верхней части тела.
Таким образом, Труба не будет дисквалифицирован и сможет сыграть в следующем матче. «Пингвинс» продолжают лидировать в серии – 3-2.
Кросби – лучший бомбардир «Питтсбурга» в этом плей-офф: 9 (2+7) очков в 5 матчах.