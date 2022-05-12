Труба не будет дисквалифицирован за силовой прием против Кросби

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Защитник «Рейнджерс» избежит дисквалификации за удар Сидни Кросби.

Департамент безопасности игроков НХЛ не будет дополнительно рассматривать инцидент, который произошел по ходу пятого матча серии между «Рейнджерс» и «Питтсбургом» (5:3).

В середине второго периода Кросби попал под силовой прием Джейка Трубы, поднялся со льда и отправился на скамейку.

Канадец провел на площадке еще две смены, прежде чем окончательно покинуть игру из-за травмы верхней части тела.

Таким образом, Труба не будет дисквалифицирован и сможет сыграть в следующем матче. «Пингвинс» продолжают лидировать в серии – 3-2.

Кросби – лучший бомбардир «Питтсбурга» в этом плей-офф: 9 (2+7) очков в 5 матчах.

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