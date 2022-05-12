Все матчи сборной Финляндии на Чемпионате мира по хоккею 2022

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Какой еще результат можно ожидать от действующих олимпийских чемпионов на своем льду, кроме победы? Главный тренер финнов Юкка Ялонен по-прежнему в строю, по-прежнему полон идей и амбиций, по-прежнему готов побеждать с любым составом. Он уже целое десятилетие возглавляет команду Суоми, и сборная под его руководством редко после какого турнира уезжала без медалей. О составе команды действительно можно долго не рассуждать. Даже если бы никто не приехал из Национальной хоккейной лиги финнов все равно можно было назвать одним из главных фаворитов чемпионата мира по хоккею. Свой матче в группе В Финляндия проведен на Нокиа-Арене в Тампере. В соперники ей достались команды США, Чехии, Швеции, Латвии, Норвегии, Великобритании и Австрии. Перед вами расписание игр хозяев турнира.

Старт чемпионата у финнов не самый сложный, а вот в третьем и четвертом турах команду ждет серьезное испытание в лице команды США и заклятых соседей шведов. Если этот отрезок удастся пройти без серьезных потерь, то первое или второе место хозяевам после группового этапа обеспечено.

Расписание матчей чемпионата мира по хоккею-2022: групповой этап, календарь всех игр

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