Все матчи сборной Канады на Чемпионате мира по хоккею 2022

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Достаточно знать, какой спорт номер один в Канаде и дальше не рассуждать о целях этой сборной на любом турнире. Во-первых, канадцы едут в Финляндию защищать свой титул чемпионов, завоеванный в прошлом году в Риге. Во-вторых, их состав будет гораздо более боеспособным, чем год назад. Сразу после завершения первого раунда плей-офф НХЛ можно ожидать пополнения в лице Коннора Макдэвида. Канада выступит в группе А и все свои матчи на групповом этапе проведет в Хельсинки. В Ледовом дворце сборная кленового листа сыграет с командами Германии, Швейцарии, Словакии, Дании, Казахстана, Франции и Италии. Перед вами расписание игр сборной Канады, время начала матчей московское.

Выход в четвертьфинал для сборной Канады сомнению не подвергается. Все самые сложные соперники будут играть в параллельной группе. И очень жаль, что мы не увидим знаменитого противостояния Канада — Россия. Вместо нашей сборной сыграют французы.

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