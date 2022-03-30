Сборная России сохранила 3-е место в рейтинге ИИХФ, Финляндия вышла на 1-е

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Опубликован обновленный рейтинг ИИХФ по итогам Олимпиады-2022.

В финале турнира сборная Финляндии обыграла команду России со счетом 1:2.

В рейтинге Россия сохранила третье место. Финляндия поднялась на одну строчку, став первой и обогнав сборную Канады, которая теперь занимает вторую позицию.

Рейтинг выглядит следующим образом:

1. Финляндия – 4065 очков;

2. Канада – 3995 очков;

3. Россия – 3910 очков;

4. США – 3750 очков;

5. Швеция – 3715 очков;

6. Швейцария – 3580 очков;

7. Чехия – 3580 очков;

8. Словакия – 3560 очков;

9. Германия – 3555 очков;

10. Дания – 3290 очков.

Сборная Беларуси занимает 14-е место, команда Казахстана – 15-е.

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