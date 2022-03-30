Сборная России сохранила 3-е место в рейтинге ИИХФ, Финляндия вышла на 1-е

Опубликован обновленный рейтинг ИИХФ по итогам Олимпиады-2022.
В финале турнира сборная Финляндии обыграла команду России со счетом 1:2.
В рейтинге Россия сохранила третье место. Финляндия поднялась на одну строчку, став первой и обогнав сборную Канады, которая теперь занимает вторую позицию.
Рейтинг выглядит следующим образом:
1. Финляндия – 4065 очков;
2. Канада – 3995 очков;
3. Россия – 3910 очков;
4. США – 3750 очков;
5. Швеция – 3715 очков;
6. Швейцария – 3580 очков;
7. Чехия – 3580 очков;
8. Словакия – 3560 очков;
9. Германия – 3555 очков;
10. Дания – 3290 очков.
Сборная Беларуси занимает 14-е место, команда Казахстана – 15-е.