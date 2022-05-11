Есмантович о легионерах: «Было давление от спецслужб, делали все, чтобы они уехали. Мы не должны закрывать себя для всего мира, сила – в правде»

Президент ЦСКА рассказал о давлении спецслужб на иностранных хоккеистов из КХЛ.

– это Континентальная хоккейная лига. Мы не должны закрывать себя для всего мира. Мы – открытая страна.

Мы честно делаем свое дело с точки зрения спорта и политики. Сила – в правде. Мы никого не обманываем.

Если иностранец, который приезжает к нам с открытой душой, дает результат и является лучше и перспективнее на моменте нашего игрока, то почему нет?

У нас уехали два шведа, которые решили это сделать.

Но остались , , . Поверьте, на них было особенное давление от специальных служб, которые делали все, чтобы они уехали. Но ребята остались.

У нас иностранная континентальная лига. Кто сильнее, тот и будет играть. Но приоритет, конечно, у наших воспитанников и российских игроков», – сказал Игорь Есмантович.