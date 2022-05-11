Есмантович о легионерах: «Было давление от спецслужб, делали все, чтобы они уехали. Мы не должны закрывать себя для всего мира, сила – в правде»

Президент ЦСКА рассказал о давлении спецслужб на иностранных хоккеистов из КХЛ.
«КХЛ – это Континентальная хоккейная лига. Мы не должны закрывать себя для всего мира. Мы – открытая страна.
Мы честно делаем свое дело с точки зрения спорта и политики. Сила – в правде. Мы никого не обманываем.
Если иностранец, который приезжает к нам с открытой душой, дает результат и является лучше и перспективнее на моменте нашего игрока, то почему нет?
У нас уехали два шведа, которые решили это сделать.
Но остались Клас Дальбек, Даррен Дитц, Джон Гилмор. Поверьте, на них было особенное давление от специальных служб, которые делали все, чтобы они уехали. Но ребята остались.
У нас иностранная континентальная лига. Кто сильнее, тот и будет играть. Но приоритет, конечно, у наших воспитанников и российских игроков», – сказал Игорь Есмантович.