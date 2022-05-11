Есмантович сообщил о договоренности со шведским защитником из НХЛ. ЦСКА будет общаться с Гурьяновым и следит за Романовым

Президент ЦСКА сообщил о договоренности со шведским защитником из НХЛ.
– Как изменится ЦСКА в новом сезоне?
– Согласованы контракты с Сергеем Плотниковым и Дарреном Дитцем. Есть договоренность со шведским защитником, который сейчас выступает в НХЛ.
Мы отпустим Дальбека и Гилмора. Будем разговаривать с Сергеем Андроновым и Никитой Нестеровым.
Предложены новые контракты Каменеву, Светлакову, Попову. Но скажу вам, что изменения в составе ЦСКА будут минимальными.
– Будет ли ЦСКА претендовать на Дениса Гурьянова? Вы получили на него права.
– Конечно, мы будем разговаривать с Денисом. Но «Даллас» сейчас играет в плей-офф. Мы стараемся не мешать. К тому же он должен решить свои вопросы в Северной Америке.
То же самое касается Мамина, Романова, Просветова. У всех заканчиваются контракты, и мы за всеми следим.
– Правда ли, что вы собираетесь строить новый дворец для команды?
– Дворец ЦСКА будет строиться на Ленинградке на месте старого. У нас там намоленное место.
Этот стадион станет изюминкой, жемчужиной. Там будет дворец, академия. Мы очень хотим вернуться в наши старые места, – сказал Игорь Есмантович.