Есмантович сообщил о договоренности со шведским защитником из НХЛ. ЦСКА будет общаться с Гурьяновым и следит за Романовым

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Президент ЦСКА сообщил о договоренности со шведским защитником из НХЛ.

– Как изменится ЦСКА в новом сезоне?

– Согласованы контракты с Сергеем Плотниковым и Дарреном Дитцем. Есть договоренность со шведским защитником, который сейчас выступает в НХЛ.

Мы отпустим Дальбека и Гилмора. Будем разговаривать с Сергеем Андроновым и Никитой Нестеровым.

Предложены новые контракты Каменеву, Светлакову, Попову. Но скажу вам, что изменения в составе ЦСКА будут минимальными.

– Будет ли ЦСКА претендовать на Дениса Гурьянова? Вы получили на него права.

– Конечно, мы будем разговаривать с Денисом. Но «Даллас» сейчас играет в плей-офф. Мы стараемся не мешать. К тому же он должен решить свои вопросы в Северной Америке.

То же самое касается Мамина, Романова, Просветова. У всех заканчиваются контракты, и мы за всеми следим.

– Правда ли, что вы собираетесь строить новый дворец для команды?

– Дворец ЦСКА будет строиться на Ленинградке на месте старого. У нас там намоленное место.

Этот стадион станет изюминкой, жемчужиной. Там будет дворец, академия. Мы очень хотим вернуться в наши старые места, – сказал Игорь Есмантович.

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