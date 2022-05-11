Светлов об отстранении России от ЧМ: «Неполноценный и странный турнир. Такие драконовские меры только объединяют наш народ»

назвал ЧМ без сборной России странным турниром.

– С какими чувствами встречаете очередное первенство мира?

– Не только у меня, но и у всех наших болельщиков есть переживания из-за того, что политика вмешалась в спорт, и Россия оказалась не допущена к мировому первенству. Плюс перед стартом чемпионата узнаем, что наша сборная на два года отстранена и от Евротуров.

На мой взгляд, такие драконовские меры только объединяют наш народ, который готов потерпеть, но победить несправедливость. Таков наш национальный характер.

– Будете смотреть трансляции из Финляндии?

– Для меня, как болельщика, чемпионат мира без России – неполноценный и странный турнир, интриги в нем нет. Не секрет, что для многих сборных именно наша команда – самый большой раздражитель, поэтому чемпионат мира однозначно потеряет часть своей ауры и принципиальности.

Как тренер, за матчами обязательно послежу, интересно увидеть, в каком направлении развивается европейский и отчасти североамериканский хоккей.

– Почему североамериканский – лишь отчасти?

– Меня немного удивили составы сборных США и Канады. Они собраны в основном из рабочих игроков третьих-четвертых звеньев клубов НХЛ, звезд мало.

Считаю, что те же канадцы в прошлом сезоне привезли на чемпионат мира в Ригу состав поинтереснее, там были очень перспективные молодые игроки. Теперь же в Хельсинки увидим трудовых лошадок, – сказал бывший тренер клубов КХЛ.