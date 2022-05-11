Светлов об отстранении России от ЧМ: «Неполноценный и странный турнир. Такие драконовские меры только объединяют наш народ»

Теги Сборная России по хоккею Сборная Канады по хоккею Сборная США по хоккею ЧМ по хоккею Сергей Светлов Политика Хоккей

Сергей Светлов назвал ЧМ без сборной России странным турниром. 

– С какими чувствами встречаете очередное первенство мира?

– Не только у меня, но и у всех наших болельщиков есть переживания из-за того, что политика вмешалась в спорт, и Россия оказалась не допущена к мировому первенству. Плюс перед стартом чемпионата узнаем, что наша сборная на два года отстранена и от Евротуров. 

На мой взгляд, такие драконовские меры только объединяют наш народ, который готов потерпеть, но победить несправедливость. Таков наш национальный характер.

– Будете смотреть трансляции из Финляндии?

– Для меня, как болельщика, чемпионат мира без России – неполноценный и странный турнир, интриги в нем нет. Не секрет, что для многих сборных именно наша команда – самый большой раздражитель, поэтому чемпионат мира однозначно потеряет часть своей ауры и принципиальности.

 Как тренер, за матчами обязательно послежу, интересно увидеть, в каком направлении развивается европейский и отчасти североамериканский хоккей. 

– Почему североамериканский – лишь отчасти?

– Меня немного удивили составы сборных США и Канады. Они собраны в основном из рабочих игроков третьих-четвертых звеньев клубов НХЛ, звезд мало.

Считаю, что те же канадцы в прошлом сезоне привезли на чемпионат мира в Ригу состав поинтереснее, там были очень перспективные молодые игроки. Теперь же в Хельсинки увидим трудовых лошадок, – сказал бывший тренер клубов КХЛ. 

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