Андрей Юртаев: «Федотову потребуется несколько месяцев на адаптацию, но сыграть матчей 20 в основе «Филадельфии» к концу регулярки ему по силам»

Андрей Юртаев прокомментировал переход в «Филадельфию» из .

– Иван Федотов с ходу завоевывает Кубок Гагарина в системном ЦСКА и подписывается в качестве новичка на год с «Филадельфией», играющей в «бразильский» хоккей. Сможет ли он подвинуть более молодого канадца и стать первым номером «Флайерс»?

– Честно говоря, о Харте я бы не беспокоился совсем. Я удивился, что вообще прошлым летом дала ему новый и не минимальный контракт после провального сезона-2020/21.

Хотя менеджмент «Флайерс» и принимает периодически странные решения, я думаю, даже они догадаются к началу сезона подписать еще какого-нибудь вратаря или, например, продлить .

Я бы предположил, что Федотову потребуется несколько месяцев на адаптацию, но к концу регулярки сыграть матчей 20 в основе ему вполне по силам, – сказал комментатор.