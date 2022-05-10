Андрей Юртаев: «Федотову потребуется несколько месяцев на адаптацию, но сыграть матчей 20 в основе «Филадельфии» к концу регулярки ему по силам»

Андрей Юртаев прокомментировал переход Ивана Федотова в «Филадельфию» из ЦСКА.
– Иван Федотов с ходу завоевывает Кубок Гагарина в системном ЦСКА и подписывается в качестве новичка на год с «Филадельфией», играющей в «бразильский» хоккей. Сможет ли он подвинуть более молодого канадца Картера Харта и стать первым номером «Флайерс»?
– Честно говоря, о Харте я бы не беспокоился совсем. Я удивился, что «Филадельфия» вообще прошлым летом дала ему новый и не минимальный контракт после провального сезона-2020/21.
Хотя менеджмент «Флайерс» и принимает периодически странные решения, я думаю, даже они догадаются к началу сезона подписать еще какого-нибудь вратаря или, например, продлить Мартина Джонса.
Я бы предположил, что Федотову потребуется несколько месяцев на адаптацию, но к концу регулярки сыграть матчей 20 в основе ему вполне по силам, – сказал комментатор.