Брызгалов о Федотове в «Филадельфии»: «Если команда будет играть перед ним хорошо, у него есть шанс закрепиться»

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Илья Брызгалов прокомментировал переход Ивана Федотова в «Филадельфию».

«Надеюсь, что все получится у этого парня. Можно пожелать ему только удачи, когда он сюда приедет, чтобы он набрался смелости попробовать сделать себе имя.

Не всегда все зависит именно от тебя, многое зависит и от команды. Он может и не раскрыться, если его бросить на растерзание одного, и вряд ли тогда у него что-то позитивное получится.

Все равно вратарь нуждается в помощи защитников и нападающих. Если команда будет играть перед ним хорошо, то у него наверняка есть шанс играть и закрепиться», – сказал бывший вратарь «Филадельфии».

Федотов перешел из ЦСКА в «Филадельфию», подписав контракт на год

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