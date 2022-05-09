Николишин о том, что в «Филадельфии» недолюбливают русских игроков: «Ерунда. Мы теперь будем русофобию везде искать? Для Федотова это удачная команда»

Андрей Николишин прокомментировал переход в «Филадельфию».

– Все, что нужно для карьеры в НХЛ, у Федотова есть. Иван выиграл Кубок Гагарина с , выступал за сборную на Олимпиаде. Для него как раз сейчас лучшее время для дальнейшего развития, для выхода на более высокий уровень.

Федотов здорово себя рекомендовал, у него есть мечта, поэтому и подписал свой первый контракт за океаном. Рад за него.

– Какие у Федотова шансы стать первым номером в «Филадельфии»?

– Считаю, что для Ивана это удачная команда. Да, там есть Харт, который в 23 года уже провел два сезона в НХЛ. Но у него статистика не слишком удачная. Думаю, что Федотов ничуть не хуже канадца. Но как у него на практике все получится – посмотрим. Многое от него самого зависит.

– Есть миф, что в «Филадельфии» недолюбливают русских игроков.

– Ерунда. Там достаточно много наших играло. А если кто-то не пробился в основной состав, то, может быть, это были просто игроки не уровня НХЛ? Мы теперь будем русофобию везде искать?

– Еще одно расхожее мнение – в клубах НХЛ предпочитают габаритных вратарей. Тут у двухметрового Федотова есть дополнительный козырь?

– Вот это действительно правило, исключения из которого фактически нет. Вратарей ниже 6,1 фута (186 см) за океаном уже вообще не драфтуют. Да, в НХЛ такие требования. Это просто математика – фактурные голкиперы больше перекрывают площадь ворот, следовательно забить им труднее. В НХЛ все вратари выше 190 см, ну или около того. Из наших только Шестеркин чуть ниже.

– Контракт на один год – самый логичный в этой ситуации?

– Могли дать два года, но вряд ли. Это будет период своеобразной притирки. Клуб проверит в деле нашего вратаря, сам Иван посмотрит на лигу, покажет себя. Через год будет понятно – чего он на уровне НХЛ стоит. Искренне хочу, чтобы у него получилось. Сильнейшие должны играть среди сильнейших. Надо пробовать себя, – сказал чемпион мира.