Илья Ковальчук: «Малкин – молодец, что побил рекорд по очкам. Думаю, для него это только начало»

Илья Ковальчук высказался о новом рекорде Евгения Малкина.

Форвард «Питтсбурга» набрал 177-е очко в плей-офф за карьеру и стал лучшим бомбардиром среди россиян в истории Кубка Стэнли, опередив Сергея Федорова.

«Малкин – молодец, что побил рекорд по очкам. Думаю, для него это только начало.

За плей-офф НХЛ слежу, всех поддерживаем. Наши ребята хорошо играют, правда, сегодня «Рейнджерс» проиграли.

Все серии интересные. «Вашингтон» тоже сегодня проиграл, но ничего, там Самсонов начал играть, все будет в порядке.

Я, конечно, переживаю больше за «Вашингтон». Недавно там играл, хоть и не долго», - сказал экс-нападающий клубов НХЛ.