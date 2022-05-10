Алексей Жамнов: «Собираюсь продолжить работу со сборной России. Увижусь с руководством после выборов президента ФХР.  Пока конкретики нет»

Алексей Жамнов сообщил, что собирается продолжить работу со сборной России.

«Мой контракт со сборной заканчивается 30 мая. Сейчас будем встречаться с руководством. В принципе все должно быть нормально.

Я собираюсь продолжить работу со сборной. Посмотрим, что будет, пока тяжело говорить.

Увижусь с руководителями после праздников, точнее после выборов президента ФХР. От этого будем отталкиваться. Пока конкретики нет.

Был в Туле на матчах с Беларусью. У нас молодая команда, ребята перспективные», – сказал главный тренер сборной России.

В выставочных матчах в Туле и на турнире в Санкт-Петербурге команду возглавлял Сергей Зубов.