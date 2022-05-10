Алексей Жамнов: «Собираюсь продолжить работу со сборной России. Увижусь с руководством после выборов президента ФХР.  Пока конкретики нет»

Теги ФХР Сборная России по хоккею Алексей Жамнов Хоккей

Алексей Жамнов сообщил, что собирается продолжить работу со сборной России.

«Мой контракт со сборной заканчивается 30 мая. Сейчас будем встречаться с руководством. В принципе все должно быть нормально.

Я собираюсь продолжить работу со сборной. Посмотрим, что будет, пока тяжело говорить.

Увижусь с руководителями после праздников, точнее после выборов президента ФХР. От этого будем отталкиваться. Пока конкретики нет.

Был в Туле на матчах с Беларусью. У нас молодая команда, ребята перспективные», – сказал главный тренер сборной России.

В выставочных матчах в Туле и на турнире в Санкт-Петербурге команду возглавлял Сергей Зубов.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные